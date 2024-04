Hochwasserschäden von 2013 beseitigt „Schifferstadt ist durchsaniert“ - Für 3,4 Millionen Euro sanierte Flurstraße in Aken wird übergeben

Bürgermeister, Planer und Baufirma haben in der vergangenen Woche die Flurstraße in Aken offiziell freigegeben. Der Investitionsstau an der Elbe lässt sich nach den Hochwasserschäden von 2013 an einer Hand ablesen.