Rund 200 Personen protestieren in Köthen gegen Corona-Maßnahmen

Protestspaziergang gegen Corona am Montag in Köthen

Köthen/MZ - In der Spitze bis zu 200 Personen haben sich nach Polizeiangaben am Montagabend auf dem Köthener Marktplatz getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Anschließend lief die Gruppe wie bereits in der Woche zuvor durch die Innenstadt.

Es habe sich um eine „unangemeldete versammlungsrechtliche Aktion in Form eines Aufzugs“ gehandelt, so ein Polizeisprecher. Zwischenfälle seien nicht bekannt. Ebenfalls am Montagabend trafen sich in Bitterfeld nach Angaben des AfD-Politikers Daniel Roi über 400 Menschen zu einer ähnlichen Veranstaltung.