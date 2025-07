Obwohl die Löwen-Apotheke am Köthener Marktplatz gerade komplett umgebaut wird, erfüllen Katharina Pfeiffer und ihre Mitarbeiterinnen am „Kiosk“ auf dem Hof weiterhin Rezeptwünsche.

Köthen/MZ. - Wenn Kundschaft um die Ecke biegt, sind Daniela Schäfer und ihre Kolleginnen jedes Mal aufs Neue gespannt, welch sonderbare Bestellungen dieses Mal an sie herangetragen werden. Am häufigsten, erzählt die Pharmazeutisch-Technische Assistentin in der Löwen-Apotheke, würden Bockwurst, Kaffee und Eis verlangt. Verständlich. Denn auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde sie in einem Kiosk stehen.