In der Kirche Großbadegast widmet sich die Diplom-Restauratorin Angela Günther gerade dem sehr alten Altar. Ihre Aufgabe: Sie soll Fehlstellen sichern und das gesamte Objekt reinigen.

Reinigen und reparieren: Restauratorin widmet sich Altar der Kirche in Großbadegast

Restauratorin Angela Günther arbeitet am Schnitzaltar in der Kirche von Großbadegast und ist nicht zum ersten Mal hier.

Großbadegast/MZ. - Eigentlich sollten sie längst da sein: die neuen, aus Spenden finanzierten Stühle für die Winterkirche. Doch Pfarrerin Anke Zimmermann muss sich offensichtlich noch gedulden, ehe der Gesamteindruck hier passt. Bisher, erzählt sie, gebe es keinen Liefertermin.