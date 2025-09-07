weather wolkig
  4. Sehr alter Schnitzaltar: Reinigen und reparieren: Restauratorin widmet sich Altar der Kirche in Großbadegast

In der Kirche Großbadegast widmet sich die Diplom-Restauratorin Angela Günther gerade dem sehr alten Altar. Ihre Aufgabe: Sie soll Fehlstellen sichern und das gesamte Objekt reinigen.

Von Sylke Hermann 07.09.2025, 10:00
Restauratorin Angela Günther arbeitet am Schnitzaltar in der Kirche von Großbadegast und ist nicht zum ersten Mal hier. (Foto: Sylke Hermann)

Großbadegast/MZ. - Eigentlich sollten sie längst da sein: die neuen, aus Spenden finanzierten Stühle für die Winterkirche. Doch Pfarrerin Anke Zimmermann muss sich offensichtlich noch gedulden, ehe der Gesamteindruck hier passt. Bisher, erzählt sie, gebe es keinen Liefertermin.