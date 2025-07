Hin und wieder kommt es vor, dass Rauchmelder falschen Alarm auslösen, zuletzt in einem Wohnhaus in Aken. Viele Menschen empfinden die Rauchmelderpflicht, die in Sachsen-Anhalt seit 2016 sowohl für Neu- als auch Altbauten gilt, daher als lästig. Warum sie trotzdem unverzichtbar sind, haben Einsatzkräfte, ein Sicherheitsunternehmen und ein Geretteter erklärt.

Aken/Köthen/MZ. - Mitten in der Nacht wird es plötzlich laut in der Poststraße in Aken. Gegen 22 Uhr löst ein Rauchmelder in einer Wohnung Alarm aus. Da der schlaftrunkene Bewohner vorerst nicht die Tür öffnet, überlegen die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Tür gezwungenermaßen zu öffnen. Als der Mann den Einsatzkräften schließlich doch die Tür aufmacht, wird schnell klar: Es handelt sich um einen Fehlalarm.