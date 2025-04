Feuerwehreinsatz am Montagabend Rauch auf Dach der Notaufnahme gemeldet - Feuerwehr muss zur Helios Klinik in Köthen ausrücken

Eine Störung an einem MRT in der Notaufnahme der Helios-Klinik hat am Montag gegen 21.40 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt