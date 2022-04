Rathaus und Verwaltung in Köthen öffnen ab Montag wieder für Besucher

Das Rathaus in Köthen öffnet wieder für Besucher.

Köthen/MZ - Ab dieser Woche fallen bis auf wenige Ausnahmen nahezu alle Corona-Maßnahmen. Also gibt es auch keinen Grund mehr, öffentliche Gebäude länger für den Besucherverkehr geschlossen zu halten. Das wird auch in der Kreisstadt Köthen in weiten Teilen umgesetzt, wie Stadtsprecherin Caroline Hebestreit mitteilt.

Im Rahmen der fortschreitenden Lockerungen werden das Köthener Rathaus sowie die Verwaltung in der Wallstraße (Aufgänge 3 und 5) ab Montag, 4. April, wieder zu den bekannten Öffnungszeiten für den Besucherverkehr geöffnet. Ausnahmen bilden das Einwohnermeldeamt und auch das Standesamt. Hierfür ist weiterhin eine Terminvereinbarung notwendig. Anliegen ohne vereinbarten Termin können nicht bearbeitet werden.

Termine für Einwohnermeldeamt und Standesamt notwendig

Eine Terminbuchung für das Einwohnermeldeamt sollte bestenfalls online oder telefonisch erfolgen. Ein Termin für das Standesamt kann per Telefon oder per E-Mail vereinbart werden.

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske sowohl im Rathaus als auch in der Wallstraße bleibt zur Sicherheit von besuchern und Mitarbeitern vorerst bestehen.

Einwohnermeldeamt online: https://www.koethen-anhalt.de/de/online-terminvergabe.html;Telefon: 03496/425205

Standesamt: standesamt@koethen-stadt.de; Telefon: 03496/425323