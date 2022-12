Radlader verliert mehrere Liter Öl - Feuerwehr sperrt Dessauer Straße in Aken teilweise ab

Aken/MZ - Ein Radlader hat am Freitagvormittag auf der Dessauer Straße in Aken mehrere Liter Öl verloren. Die Feuerwehr war gegen 14 Uhr noch im Einsatz. Ab Edeka bis in die Innenstadt rein und am Elbesportpark musste die Straße streckenweise abgesperrt werden.

