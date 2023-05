Das Seebad Edderitz hat vor dem offiziellen Start in die Badesaison am 15. Mai eine ausgezeichnete Wasserqualität bestätigt bekommen.

Qualität des Wassers ist ausgezeichnet - Seebad Edderitz startet mit der Note 1 in neue Saison

Start in Badesaison

Das Seebad in Edderitz.

Magdeburg/Edderitz/MZ - Das Seebad Edderitz hat vor dem offiziellen Start in die Badesaison am 15. Mai eine ausgezeichnete Wasserqualität bestätigt bekommen. Alle bisher untersuchten Wasserproben wiesen keine Beanstandungen auf, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt.

„Die große Mehrheit der Badegewässer hat eine ausgezeichnete Qualität in Sachsen-Anhalt und kann auch in diesem Jahr wieder zur Erholung und sportlichen Betätigung genutzt werden. Zum Baden sollten nur die öffentlich ausgewiesenen Badegewässer genutzt werden, weil diese regelmäßig durch die Gesundheitsämter überwacht werden und auch über eine gute Infrastruktur wie Sanitäranlagen verfügen“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne.

Bis zum Ende der offiziellen Badesaison am 15. September kontrollieren Experten der Gesundheitsämter im Abstand von nicht länger als einem Monat regelmäßig die Badegewässer.