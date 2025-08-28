Grundschule „Käthe Kollwitz“ „Projektcircus Renz“ in Quellendorf: Wenn aus Grundschülern kleine Artisten werden
Beim „Projektcircus Renz“ können sich die Kinder der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Quellendorf als junge Artisten versuchen. Am Freitag steht die große Gala an.
28.08.2025, 14:00
Quellendorf/MZ. - Höhenangst? „Nö“, entgegnet Lieschen. Eben noch schwebte die Achtjährige in einem Lufttuch über der Manege. Jetzt plaudert das Mädchen drauf los, worauf es ankommt bei dieser Nummer: „Dass du gerade bleibst, das Gleichgewicht hältst.“