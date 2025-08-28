Beim „Projektcircus Renz“ können sich die Kinder der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Quellendorf als junge Artisten versuchen. Am Freitag steht die große Gala an.

„Projektcircus Renz“ in Quellendorf: Wenn aus Grundschülern kleine Artisten werden

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Käthe Kollwitz" in Quellendorf machen bei einem Zirkusprojekt mit.

Quellendorf/MZ. - Höhenangst? „Nö“, entgegnet Lieschen. Eben noch schwebte die Achtjährige in einem Lufttuch über der Manege. Jetzt plaudert das Mädchen drauf los, worauf es ankommt bei dieser Nummer: „Dass du gerade bleibst, das Gleichgewicht hältst.“