weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Grundschule „Käthe Kollwitz“: „Projektcircus Renz“ in Quellendorf: Wenn aus Grundschülern kleine Artisten werden

Grundschule „Käthe Kollwitz“ „Projektcircus Renz“ in Quellendorf: Wenn aus Grundschülern kleine Artisten werden

Beim „Projektcircus Renz“ können sich die Kinder der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Quellendorf als junge Artisten versuchen. Am Freitag steht die große Gala an.

Von Stefanie Greiner 28.08.2025, 14:00
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Käthe Kollwitz" in Quellendorf machen bei einem Zirkusprojekt mit.
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Käthe Kollwitz" in Quellendorf machen bei einem Zirkusprojekt mit. (Foto: Stefanie Greiner)

Quellendorf/MZ. - Höhenangst? „Nö“, entgegnet Lieschen. Eben noch schwebte die Achtjährige in einem Lufttuch über der Manege. Jetzt plaudert das Mädchen drauf los, worauf es ankommt bei dieser Nummer: „Dass du gerade bleibst, das Gleichgewicht hältst.“