Von einem neu eröffneten Büro am Radegaster Markt aus wollen Mitarbeiter der Firma GP Jpule Pläne für Nahwärmenetze vorantreiben. Bürgermeister Thomas Schneider unterzeichnet zudem offiziell einen Vertrag für die Stadt Südliches Anhalt. In welchem Ortsteil als nächstes um Kunden geworben werden soll.

„Projekt Fuhne“ eröffnet neues Büro in Radegast - Bürgermeister unterschreibt Vertrag zu Nahwärmenetzen

Heizen in der Stadt Südliches Anhalt

Symbolisch wurde am Donnerstag das Band zur Eröffnung durchgeschnitten. Ansprechpartnerin vor Ort ist künftig Lisa Schöppe (r.).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Radegast/Mz. - Typisch November war das Wetter am Donnerstagnachmittag am Radegaster Markt: grau, nieselig, kühl. Wärmer fielen die Worte der Anwesenden aus, die das neue Büro der Firma GP Joule am Platz offiziell eröffneten. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagte Felix Schwahn, Geschäftsführer bei GP Joule Wärme.