Die Stadionweihnacht des CFC Germania Köthen hat Tradition. Ein Stadionsingen gab es in Köthen bisher noch nicht. Was Besucher am Freitag erwartet.

Premiere für Stadionsingen in der Bachstadt: Sänger Ulli Schwinge lädt in die Rüsternbreite ein

Köthen/MZ. - Seit Montag steht der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz von Köthen. Am Dienstag haben Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und Mitglieder der Werbegemeinschaft für Köthen den Baum schön bunt geschmückt. Und seit dieser Woche stellt sich auch die Köthener Bevölkerung allmählich auf den Advent ein.

Mit Fackelumzug

Kein Wunder, denn schließlich startet dieser bereits am kommenden Freitag mit dem ersten der drei traditionellen Weihnachtsmärkte in der Bachstadt. Ab 16 Uhr lädt der CFC Germania in das Stadion in der Rüsternbreite zur Stadionweihnacht ein – mit traditionellem und neuem Programm. Bei Glühwein, leckeren Süßigkeiten und auch deftigeren Speisen kann im Stadion vorgeglüht werden, ehe dann ab 18 Uhr der Fackelumzug, der vor allem die kleinen Köthener ansprechen dürfte, durch das Wohngebiet führt. Und anschließend hofft CFC-Präsident Ronald Maaß darauf, dass alle Umzügler und noch viel mehr Köthener lautstark zu hören sein werden, wenn sie gemeinsam mit Schlagersänger Ulli Schwinge erstmals das Köthener Stadionsingen zelebrieren werden.

Köthener sind textsicher

„Wir sind Köthen und nicht Berlin oder Dortmund und Magdeburg. Aber auch wir können singen. Bei Weihnachtsliedern sind die meisten ohnehin textsicher. Ich möchte ganz Köthen im Stadion sehen. Also gibt es keinen Grund, sich diesen einmaligen Abend entgehen zu lassen“, wirbt Ronald Maaß für diese Premiere auf Köthener Weihnachtsmärkten überhaupt. Dem Auftakt am Freitag folgen noch zwei weitere Tage mit durchgehend weihnachtlichem Programm im Stadion am Sonnabend (13 bis 23 Uhr) und Sonntag (13 bis 18 Uhr).

Noch zwei folgen

Am zweiten und dritten Adventswochenende werden die mehr oder weniger städtischen Märkte dann fortgesetzt. Vom 6. bis 8. Dezember wird die Werbegemeinschaft für Köthen mit ihrem Adventsmarkt auf den Marktplatz zurückkehren. Den traditionellen Abschluss der Serie bildet die Schlossweihnacht vom 13. bis 15. Dezember.