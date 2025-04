Der Ratskeller in Köthen wird derzeit nur sporadisch genutzt. Das könnte sich ändern.

Premiere für den „Ratskeller“ in Köthen - Team der „Stadtscheune“ bieten einen Brunch an

Gastronomie in Köthen

Köthen/MZ/her. - Mit einem Brunch-Angebot am neuen Ort will Kevin Paetz das kulinarische Angebot in Köthen erweitern.