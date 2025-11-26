Aken hat einen Weihnachtsbaum: Hortkinder wollen die Tanne am 3. Dezember schmücken.

Präzisionsarbeit für den Weihnachtsbaum - 15 Meter hohe Tanne auf Akener Marktplatz aufgestellt

Aken/MZ. - Auch auf dem Marktplatz in Aken steht jetzt ein Weihnachtsbaum.

Die stattliche, rund 15 Meter hohe Tanne wurde am Dienstagvormittag von Mitarbeitern des Akener Betriebshofes aufgestellt. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Baum stammt den Angaben zufolge von einem privaten Spender aus Aken. Er soll in der Adventszeit zum „leuchtenden Mittelpunkt der Stadt“ werden.

„Damit der Baum millimetergenau im Ständer sitzt, war Präzisionsarbeit gefragt“, heißt es weiter. „Kettensägenführer Timo Hädicke bearbeitete den Stamm passgenau, ein Handgriff, der Können und Routine verlangt.“

Am Mittwoch, 3. Dezember, wollen die Kinder des Hortes der Grundschule in Aken den Baum mit selbstgebasteltem Schmuck dekorieren und ihm so seine persönliche Akener Note geben.