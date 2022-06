Potenzialstudie erarbeitet: Haben große Solar-Anlagen im Osternienburger Land noch eine Chance?

Welche Freiflächen kommen im Osternienburger Land für Photovoltaik-Anlagen in Frage?

Osternienburg/MZ - Auf welchen Ackerflächen sind Photovoltaikanlagen denkbar? Auf welchen nicht? In diesem Punkt will der Gemeinderat des Osternienburger Landes in diesem Monat eine klare Entscheidung treffen, um künftig schneller auf Anfragen reagieren zu können.