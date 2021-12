„Postamt des Herzens“ sammelt in Köthen noch bis 25. Dezember Gaben für Bedürftige

Köthen/MZ - Spendenaktionen haben zur Weihnachtszeit traditionell Hochkonjunktur. Mit dem „Postamt des Herzens“ hat auch Raymond Schulz von der Sanitätsschule Köthen eine Gabensammlung zur Adventszeit initiiert. Seit 2004 nimmt das Postamt von spendewilligen Bürgerinnen und Bürgern Geschenke entgegen, die dann an bedürftige Menschen weiterverteilt werden. So auch in diesem Jahr.

Noch bis Heiligabend, 12 Uhr, können Päckchen mit Weihnachtsgeschenken in der Sanitätsschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14a abgegeben werden. Alternativ nehmen auch der Presseshop im Köthener Bahnhof, das Werbeatelier Thiele in der Bahnhofsstraße 1-2 sowie der Optiker Werndl in der Köthener Straße 17 in Aken Spenden entgegen. Diese sollen dann bedürftige Familien in Anhalt-Bitterfeld erhalten.

Menschen unterstützen, „die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“

Und auch außerhalb des Landkreises sollen die Geschenke Gutes tun: „Ein Teil geht nach Ahrbrück ins Ahrtal“, schreibt Schulz. Große Teile der Ortsgemeinde im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler waren dem Hochwasser im Sommer zum Opfer gefallen. Unter denen, die vor Ort Hilfe leisteten, war auch Raymond Schulz.

Grundsätzlich wolle er mit dem „Postamt des Herzens“ jene Menschen unterstützen, „die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, informiert Schulz. Zur diesjährigen Aktion sei auch ein Besuch bei der Bahnhofsmission in Magdeburg vorgesehen.

Auch über einen persönlichen Gruß würden sich die Empfänger der Gaben freuen

Von Spiel- und Schulsachen über originalverpackte Süßigkeiten bis hin zu Büchern: Die Spenden können dabei ganz unterschiedlicher Art sein. Hauptsache sei es, dass sich andere darüber freuen könnten, findet Schulz. Auch über einen persönlichen Gruß würden sich die Empfänger der Gaben freuen. Aktuell seien bereits „über 500 Liebesgaben“ bei ihm eingegangen.

Und damit diese auch wie richtige Weihnachtsgeschenke aussehen, wünscht sich der Initiator der Spendenaktion, dass die Päckchen nach Möglichkeit mit Geschenkpapier beklebt werden. In etwa sollten diese die Maße 30 x 20 x 10 Zentimeter haben.