Polizeieinsatz nach Internetdrohung Polizei sichert eine Schule in Bad Dürrenberg: Spur zum Täter in Region Köthen

Am Mittwoch erhielt die Borlachschule in Bad Dürrenberg eine Internetdrohung. Die Polizei fuhr einen Großeinsatz. Am Tag später führten sie die Ermittlungen in Richtung Köthen.