Am Mittwochmittag sind mehrere Polizeiwagen zur Gemeinschaftsschule „J. G. Borlach“ in Bad Dürrenberg ausgerückt. Sie folgten Hinweisen zu einer Bedrohungslage, die hat sich jedoch nicht bestätigt. Kinder wurden gegen Mittag nach Hause geschickt.

Polizeieinsatz an Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg

Die Polizei war an der Borlachschule in Bad Dürrenberg im Einsatz.

Bad Dürrenberg - Nach Hinweisen auf eine mögliche Bedrohungslage sind Einsatzkräfte der Polizei zur Gemeinschaftsschule „J.G.Borlach“ am Mittwoch gegen 11 Uhr nach Bad Dürrenberg geeilt. Die Beamten sperrten die Schule und die angrenzende Straße ab. Nach langen ungewissen Minuten für Eltern, klärte die Polizei die Situation vor Ort. „Die Lage hat sich nicht bestätigt“, sagt Pressevertreterin Julia Klaus vom Polizeirevier Saalekreis. Die Schüler konnten am Mittag das Schulgebäude verlassen.

Im Video: Polizeieinsatz in Bad Dürrenberg

An der Schule in Bad Dürrenberg ist es aufgrund eines Videos zu einem Einsatz der Polizei gekommen. (Bericht: Katrin Sieler)

Hinweise in einem Video lösten Einsatz aus

Am Mittwochmorgen sei die Polizei auf ein Video auf einer Social-Media-Plattform aufmerksam geworden. Nach einer Prüfung ließ sich vermuten, dass eine Bedrohungslage an der Borlachschule entstehen könnte. Was genau in dem Video zu sehen war, sagte Klaus auf Nachfrage nicht. Daraufhin wurden verstärkte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Halle nach Bad Dürrenberg geschickt. Vort Ort habe sie laut Anja Klaus jedoch keine entsprechende Bedrohung bestätigt.

Einige Kinder hatten die Schule verlassen, bevor diese abgesperrt wurde, weil sie bereits Schulschluss hatten. Ein großer Teil blieb während der Sperrung im Schulgebäude. Sie konnten gegen 12.55 Uhr gruppenweise oft in die Arme ihrer Eltern entlassen werden. Bereits um 13.30 Uhr hob die Polizei die Sperrung vor Ort auf und rückte ab.