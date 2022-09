Polizei und Feuerwehr in Köthen machen eine halbe Nachtschicht - zwei Verletzte bei Unfall

In Köthen hatte die Polizei am Dienstag einen nächtlichen Einsatz.

Köthen - Köthen Polizei und Feuerwehr waren am späten Dienstagabend in Köthen gefordert. Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt wurden zwei Personen verletzt. Auch der Sachschaden belief sich mit 25.000 Euro in einem sehr hohen Bereich.