Köthen/MZ - Ein abgelaufener TÜV, keine Versicherung, ein offener Haftbefehl: Die Verkehrskontrolle einer 43-Jährigen offenbarte so einiges.

Am Samstag gegen 15.34 Uhr hielten Polizisten in der Lohmannstraße in Köthen einen Peugeot an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der TÜV des Wagens bereits seit Februar 2024 abgelaufen war. Außerdem war das Fahrzeug der Polizei zufolge nicht mehr versichert. Und als wäre das nicht schon genug, kam auch noch heraus, dass ein Haftbefehl gegen die Fahrerin vorlag. „Ein haftbefreiender Betrag konnte vor Ort entrichtet werden“, informiert das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Gegen die 43-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.