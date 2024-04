Bei einer Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße in Köthen ist Polizisten ein Opel aufgefallen. Das Fahrzeug war zu tief gelegt, die Betriebserlaubnis damit erloschen.

Polizei erwischt 20-Jährigen in Köthen mit zu tief gelegtem Opel

In Zeppelinstraße kontrolliert

Die Polizei hat in Köthen einen Opel-Fahrer kontrolliert.

Köthen/MZ. - Einen 20-Jährigen mit einem zu tief gelegten Opel haben Polizisten in Köthen erwischt. Die Beamten führten am Samstag gegen 22 Uhr in der Zeppelinstraße Verkehrskontrollen durch. Ihnen fiel hierbei ein Opel auf.

„Bei der Kontrolle konnten die Beamten ein neu verbautes Gewindefahrwerk feststellen, das in seiner Höhe nachträglich negativ verändert wurde“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. „Auch gab es für das neue Fahrwerk keine amtliche Abnahme.“

Die Betriebserlaubnis gilt damit als erloschen. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.