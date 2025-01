Nach einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines Essen-Lieferservice in Köthen hat die Polizei einen 17-jährigen syrischen Tatverdächtigen gefasst. In einem Treppenhaus hatte es einen Auseinandersetzung gegeben.

Pizza-Bote wird in Köthen ausgeraubt: Junger Syrer sitzt als Tatverdächtiger in U-Haft

Köthen/MZ. - Nach einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines Pizza-Lieferservice in Köthen hat die Polizei einen 17-jährigen syrischen Tatverdächtigen gefasst. Der Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag, 7. Januar, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Köthen vorgeführt. Dieser verkündete einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete eine Untersuchungshaft an. Der 17-Jährige wurde in eine Jugendarrestanstalt gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte der 17-jährige Fahrer des Lieferservice am Montag, 6. Januar, gegen 15.30 Uhr eine Essens-Bestellung in einem Wohnheim in der Bernburger Straße abgeben. Dort angekommen, wurde er nach Angaben der Polizei durch einen jungen Mann angesprochen und bedrängt. Diese habe versucht, den Lieferanten am Klingeln und Betreten des Hauses zu hindern - und er habe dann Bargeld gefordert.

Nach Weigerung des Mitarbeiters vom Lieferdienst kam es im Hausflur des Wohnhauses zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Täter versucht haben soll, den Geschädigten eine Treppe hinunter zu stoßen. Dieser habe sich jedoch am Treppengeländer festhalten und einen Sturz verhindern können.

Im Zuge der Rangelei sei der Täter an die Geldbörse des Lieferanten gelangt, habe Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entnommen und dann den Tatort verlassen.

Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte namhaft gemacht und wenig später an seiner Wohnanschrift in der Anhaltischen Straße in Köthen vorläufig festgenommen werden. Wie man auf den jungen Syrer kam, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft auch auf Nachfrage keine Angaben. Der junge Tatverdächtige soll das Essen selbst bestellt, allerdings einen anderen Namen angegeben haben.