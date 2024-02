Pilotprojekt für Sachsen-Anhalt - In Anhalt-Bitterfeld gibt es den Führerschein jetzt per Internet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Wenn in Räten und Ausschüssen über die Digitalisierung geredet wird, dann zumeist deshalb, weil sie nicht in dem erhofften Tempo vor sich geht. Entweder fehlt es an der entsprechenden Technik, dann wieder an der Ausstattung derjenigen, die damit arbeiten sollen oder an der Qualität des Netzes. Es ließen sich wahrscheinlich noch mehr Gründe aufführen.