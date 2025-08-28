Eine Person in Not im Bereich der Elbe ist der Feuerwehr Aken am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Was die Einsatzkräfte vor Ort vorfanden.

Aken/MZ. - Zurückgelassene persönliche Gegenstände am Elbeufer haben am späten Mittwochnachmittag die Akener Feuerwehr beschäftigt. Gemeldet worden sei eine Person in Not, so Wehrleiter Michael Kiel.

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass die Person in der Elbe schwimmen gewesen sei und dabei wohl ein Stück flussabwärts getrieben wurde. Diese habe aber aus eigener Kraft wieder das Ufer erreicht, sodass die Retter nicht eingreifen mussten.