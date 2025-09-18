Vom 22. bis 27. September findet in Köthen die Interkulturelle Woche statt. Mit einer gelungenen Mischung.

Köthen/MZ. - Am kommenden Montag startet in Köthen die 50. Interkulturelle Woche unter dem Motto „DAFÜR!“. Während in der Kreisstadt bis zum 27. September insgesamt 15 verschiedene Veranstaltungen angeboten werden (siehe Übersicht), laufen die geplanten Events in Zerbst (8 Veranstaltungen) und Bitterfeld-Wolfen (5) bis Mitte Oktober. Was 1975 als „Tag des ausländischen Mitbürgers“ begann, ist heute zu einer der größten zivilgesellschaftlichen Bewegungen Deutschlands gewachsen – und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist mittendrin.