Warum die Siedlung ausgerechnet in Breitungen entstand, wie damals die Parzellen vergeben wurden und was nach einem halben Jahrhundert daraus geworden ist.

Wie der Bezirkstag Halle den Weg fürs Bungalowdorf im Südharz ebnete

Breitungen/MZ. - Aus heutiger Sicht mutet es schon ungewöhnlich an: 1970 beschloss der damalige Bezirkstag Halle, ein Bungalowdorf als Naherholungsgebiet im Südharz entstehen zu lassen - in Breitungen, im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz.