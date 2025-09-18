Mit zahlreichen Gästen feiert die Grönaer Kita ihren 50. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehören auch ehemalige Mitarbeiter. Die Kinder freuen sich über zahlreiche Geschenke.

Die Gratulanten, darunter Bernburgs ehemaliger Oberbürgermeister Henry Schütze, bekamen als Gastgeschenk einen Beutel mit Birnen.

Gröna/MZ. - So glänzende Birnen haben die Gäste vermutlich bisher nur selten in den Händen gehalten. Akribisch hatten die Kinder der Kita „Grönaer Spatzen" die Früchte vom eigenen Baum tags zuvor poliert, wie Kita-Leiterin Sabine Burau berichtet, um sie den Gästen am Mittwoch in selbst gestalteten Beuteln zu überreichen: Es war das Geschenk der Kinder zum eigenen Kita-Geburtstag. 50 Jahre ist es her, dass die Einrichtung im Bernburger Ortsteil Gröna an ihrem heutigen Standort in der Schulstraße öffnete.