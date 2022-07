Parkplatzunfall in Aken - Polizei bestätigt Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro

Aken/MZ - Zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist es am Dienstagmorgen in Aken gekommen. Wie es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld heißt, ereignete sich der Vorfall gegen 9.30 Uhr in der Köthener Straße.

Eine 39-jährige Autofahrerin, so wird berichtet, habe beim Einparken ihres Wagens einen abgestellten Pkw angefahren und so beschädigt. Während sich der Schaden an ihrem eigenen Auto auf knapp 4.000 Euro belaufe, betrage der Schaden am abgestellten Pkw ungefähr 3.000 Euro.