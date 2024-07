Zu einem besonderen Sommerwochenende bittet der Schlossbund in den Schlosspark in Köthen. Was alles geboten wird.

Köthen/MZ. - Zu einem Sommerwochenende lädt der Schlossbund in den Schlosspark in Köthen ein.

Am Samstag, 27. Juli, kehrt zunächst das beliebte Sommerkino zurück. Bei der vierten Auflage flimmert ab 15 Uhr ein Film für die kleinen Kino-Fans über die Leinwand am Dürerbundhaus. Sie dürften sich beim Pixar-Animationsfilm „Lightyear“ auf ein tolles Weltraumabenteuer freuen. Dank der Unterstützung von Köthen Energie ist auch in diesem Jahr bei den Kino-Vorstellungen wieder für kostenfreies Popcorn gesorgt. Außerdem hält zum Kinderfilm wie gewohnt der Wagen des Eisladens „Kugelbrunnen“ im Schlosspark. Für die passenden Getränke sorgt erneut das „Schlosskaffee“.

Ab 19 Uhr betritt dann der „King of Rock’n’Roll“ die Bühne im Schlosspark. Auf den Social-Media-Kanälen des Schlossbundes konnte in den letzten Wochen aus vier Blockbustern ein Wunschfilm für den 27. Juli bestimmt werden. Die Wahl fiel dabei eindeutig auf „Elvis“. Die Musik-Biografie erzählt den Aufstieg von Elvis Presley, der von seinem machthungrigen Manager Tom Parker von Hit zu Hit geführt wird, jedoch bald die Kontrolle über sein eigenes Leben verliert.

Musikalisch geht es auch am Sonntag, 28. Juli, weiter. Von 14 bis 17 Uhr kann auf der Wiese hinter dem Dürerbundhaus in gemütlicher Lounge-Atmosphäre den Pop/Jazz-Klängen des Duos „Antje Frenck“ gelauscht werden. Außerdem baut die Künstlerin Alexa Sabarth wieder ihr Freiluft-Atelier im Schlosspark auf und lädt Jung sowie Alt zum Malen ein. Für kleine Besucherinnen und Besucher wird es weitere Spielmöglichkeiten geben – unter anderem von und mit dem Köthener Künstler Steffen Fischer.

Wer möchte, kann an diesem Nachmittag zudem im Schlosspark einen Rätsel-Stadtrundgang durch die Bachstadt starten und „Die mysteriöse Partitur“ oder „Die blanke Nase“, die im Förderfonds „Mein Schloss Köthen“ von Dr. Andreas Schütte entwickelt wurden, lösen.

Auch für Sportbegeisterte gibt es zum Sommerwochenende ein Angebot: So kann am Sonntag um 10 Uhr unter der Anleitung von Kathrin Fritzsche Yoga praktiziert werden. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche, die etwas für Körper und Seele tun möchten, und findet wie gewohnt auf der Wiese am Dürerbundhaus statt. Interessierte werden gebeten, eigene Matten mitzubringen.

Bereits am Freitag, 26. Juli, wird um 18.30 Uhr die Ausstellung „Einfach GEORGES – Impressionen aus nah und fern“ des Dessauer Künstler Werner Georges im Dürerbundhaus eröffnet. Die Werkschau kann auch an beiden Tagen des Sommerwochenendes jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Der Eintritt zu Vernissage, Ausstellung und zum Sonntags-Programm ist kostenfrei. Der Eintritt zum Sommerkino ist wie in jedem Jahr nach dem Prinzip „Zahl, was du möchtest“ geregelt. Gleiches gilt für den Yoga-Kurs.