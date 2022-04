Neues Fitnessstudio in Köthen: Was die Betreiber anders machen wollen als die Konkurrenz

Mitten in der Pandemie hat in Köthen ein Trainingscenter eröffnet. Der Betreiber kommt aus der Region – und hat bereits konkrete Pläne.

Daumen hoch: das Team des neuen Studios „LuckyFitness.de“ in Köthen mit Geschäftsführer Marcel March (2. v. r.)

Köthen/MZ - Manchmal überschlagen sich die Ereignisse so sehr, dass Feinheiten auf der Strecke bleiben. So geschehen Anfang des Jahres in der Merziener Straße 21: Als die neue Filiale von LuckyFitness.de Anfang Januar bereits ihre Pforten öffnet, ist auf der Internetseite der Fitnesskette noch kein Wort von dem Köthener Studio zu lesen. Nicht einmal auf der Liste geplanter Standorte – die immerhin 24 Eintragungen umfasst – taucht die Filiale auf.