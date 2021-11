Neuer Supermarkt rückt näher - Edeka in Köthen soll umziehen

Köthen/MZ/MIL - In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Köthen zwei Hürden für den Bau eines neuen Supermarktes an der Straße Am Wasserturm genommen. Die Mitglieder des Stadtrats stimmten geschlossen für zwei Beschlussvorlagen mit dem Ziel, erstens den Flächennutzungsplan der Stadt Köthen und zweitens den lokalen Bebauungsplan anzupassen. Aktuell weisen diese die für den neuen Supermarkt vorgesehene Fläche noch als gemischte Baufläche beziehungsweise als Wohnbaufläche aus.

Bei dem Vorhaben geht es darum, den bereits bestehenden Edeka-Standort mit der Adresse Am Wasserturm 51 auf die andere Straßenseite zu verlegen. Der Einzelhandelsstandort solle so „zukunftssicher ausgerichtet werden“, heißt es in den beiden Beschlussvorlagen. Der neue Supermarkt soll an der Adresse Am Wasserturm 40 entstehen.

Die nun gebilligten Planentwürfe werden vom 6. Dezember 2021 bis zum 20. Januar 2022 öffentlich ausgelegt. Einzusehen sind diese dann in der städtischen Abteilung für Stadtentwicklung an der Wallstraße 1–5. „Es geht darum, Planungsrecht für den Bau eines neuen Edeka-Marktes zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Hauschild während der Stadtratssitzung.