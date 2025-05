Der Kultur- und Freibadverein Glauzig hatte die Veranstaltung für dieses Jahr wegen fehlender finanzieller Mittel abgesagt. Doch nach einem MZ-Artikel bieten Unterstützer Hilfe an.

Glauzig/MZ. - Gibt es in diesem Jahr doch ein Spendenschwimmen im Freibad Glauzig? Nachdem sich der Hauptsponsor, der Betreiber des Windparks in Trebbichau, zurückgezogen hatte, hatte der Kultur- und Freibadverein die Veranstaltung abgesagt. Die Köthener MZ hatte am Montag darüber berichtet.