Am 17. Mai kommen IFA-Fans in Kleinkühnau wieder auf ihre Kosten. Was die Besucher erwartet und was den Organisator besonders stolz macht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Jetzt, wenn er so zurückblickt, kann es Jürgen Ribbecke selbst kaum glauben, dass alles schon so lange her ist. Vor fast einem halben Jahrhundert hat der 66-jährige Kleinkühnauer im damaligen Fahrradgeschäft in der Antoinettenstraße seine Lehre zum Fachverkäufer begonnen.

Kultmarken auf Rädern

Damals, 1976, war er in dieser Hinsicht fast noch ein Exot. Das Geschäft gehörte zum Ifa-Vertrieb. Doch der Industrieverband Fahrzeugbau, der unter dem Kürzel Ifa viele Fahrzeugmarken – vom Diamant-Fahrrad über Simson und Multicar bis hin zum großen Lkw W50 - vereinte, hatte in dieser Zeit eigentlich noch ein sehr klassisches Rollenverständnis. Das Fließband gehörte den Männern, die Ladentheke in der Regel den Frauen.

Im Dessauer Geschäft und in der Berufsschule in Zschopau war Ribbecke der Hahn im Korb. Später, ab 1981, wechselte er in das damalige Autohaus in der Köthener Straße, um bis zur Wende Anhänger und Wohnwagen zu verkaufen.

Danach machte der Kleinkühnauer sich in seinem Heimatort mit einem Fahrradgeschäft selbständig, das er bis 2008 betrieb. Wie bei so vielen, war auch bei ihm irgendwann das Bedürfnis groß, Gleichgesinnte und ehemalige Kollegen aus DDR-Zeiten wiederzutreffen. Einem ersten Ifa-Treffen 2012 folgten in loser Zahl bis zur Corona-Pandemie weitere. Seit 2022 findet ein jährliches Treffen statt. Am Samstag, 17. Mai, wird rund um das Kleinkühnauer Veranstaltungszentrum „Old Kine“ in der Hauptstraße 14, von 10 bis 18 Uhr zum mittlerweile sechsten Treffen geladen.

Oldtimerfreunde aus der Region präsentieren dann wieder ihre motorisierten, historischen Schätze, auch außerhalb des Ifa-Kosmos. „Vom Fahrrad über Moped und Pkw bis hin zum Lkw und Traktor ist jeder willkommen“, betont Ribbecke.

Ehemalige Ifa-Mitarbeiter nutzen die Treffen in Kleinkühnau, um andere Ehemalige aus dem Ifa-Kosmos zu treffen. Andere nutzen die Gelegenheit, um sich unter Sammlern oder Interessierten in lockeren Gesprächen auszutauschen. Schautafeln geben Einblicke in die Ifa-Historie.

Große Ausfahrt und Snacks

Ribbecke, der das Ifa-Treffen zusammen mit dem Kleinkühnauer Amtshaus-Verein ausrichtet, steuert einen historischen Camping-Anhänger und zahlreiche historische Fahrräder bei. Für das leibliche Wohl ist bei freiem Eintritt auch gesorgt.

Ein Höhepunkt des Tages wird wieder die große Ausfahrt rund um Kühnau sein. 14 Uhr geht es am Veranstaltungsort los. Dann wird der Konvoi unter anderem über das Neubaugebiet „Große Lobenbreite“, die Friedensallee, Großkühnau, die Ebertallee und den Hasenwinkel über die Kühnauer Straße zurückfahren. Gerechnet wird für die rund zehn Kilometer lange Strecke mit einer Dauer von rund 40 Minuten. Teilnehmer der Ausfahrt erhalten dann eine Teilnehmer-Urkunde.

Ribbecke, der heute hobbymäßig eine Fahrradwerkstatt betreibt, freut sich auch im Alltag über den Zuspruch, den vor allem Ifa-Fährräder und motorisierte Zweiräder von Ifa genießen. „Da ist eine gewisse Wertschätzung für diese Produkte über Generationen hinweg zu erkennen. Als Teil der Ifa-Familie macht einen das persönlich sehr stolz.“