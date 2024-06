Die Freude ist groß: Mit Dr. Sophie Stolpe hat sich in Köthen niedergelassen und die Praxis von Diplom-Medizinerin Renate Wiehle in Köthen am Markt übernommen. Die 34-Jährige liebt die Abwechslung ihres Berufes.

Köthen/MZ. - Das Praxisschild fällt sofort auf, obwohl es an derselben Stelle hängt wie all die Jahre zuvor. Trotzdem – es wirkt unkonventionell. Anders. Vielleicht wegen der Schreibschrift? Hinzu kommen Blumenranken an der Glaseingangstür zu den Räumen in der ersten Etage. Steril sieht anders aus. Dr. Sophie Stolpe lacht. Sie freut sich, dass die neue Optik ankommt. „Die Patienten“, sagt sie, „sprechen mich oft darauf an.“