Ein Bürger beschwert sich über die Videokameras am Haus seines Nachbarn. Was ist erlaubt, was ist verboten? Sollte man die Polizei anrufen, wenn man aufgenommen wird? Die MZ fragte nach.

Es gibt noch einen anderen Weg, mit dem filmenden Nachbarn zu einer Einigung zu kommen, fügt Jens Niemand an. Die Nachbarn könnten sich an die Schiedsstelle ihrer Stadt wenden.

Südliches Anhalt/MZ. - Zwei Kameras seien es, berichtet der Leser in seiner Nachricht an die Köthener MZ. Sie hängen an einem Haus in der Stadt Südliches Anhalt. Und dort filmen sie nach Einschätzung des Lesers nicht nur das Grundstück das Hauseigentümers, sondern auch die Straße davor, also öffentlichen Raum. Eine solche Überwachung, schreibt der Leser, sei doch verboten. Was also könnte er tun?