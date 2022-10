Nach vier Einbrüchen in Köthener Schule - Polizei fasst 26-jährigen Serientäter

Ein Einbrecher hat gleich vier Mal eine Schule im Wattrelos-Ring in Köthen heimgesucht. Bei der letzten Tat wurde er von der Polizei gefasst. Er sitzt nun in U-Haft.

Köthen/MZ - Ein 26-Jähriger hat nach mehreren Einbrüchen in eine Bildungseinrichtung am Köthener Wattrelos-Ring am Montag einen Platz in einer Justizvollzugsanstalt bezogen.