Das „Haus Sonne“ gehört zu Firma, die nach dem Tod des Inhabers in Schieflage geraten war. Wie der Insolvenzverwaltung die Lage beurteilt.

Nach Tod von Inhaber und Insolvenz - Neuer Betreiber gesucht für Pflegeheim in Köthen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/Berlin/MZ/WSL. - Der Insolvenzverwalter der „Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH“, zu der auch das Pflegeheim „Haus Sonne“ in der Anhaltischen Straße in Köthen gehört,