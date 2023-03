Blumen, Steine und Grablichter stehen an der Unfallstelle in Weißandt-Gölzau.

Weißandt-Gölzau/MZ - Ein 61-jähriger Mann aus der Stadt Südliches Anhalt muss sich am 8. Mai in einem Prozess am Amtsgericht Köthen wegen fahrlässiger Tötung verantworten. „Er soll mit seinem Pkw, entweder um einer Katze auszuweichen oder aber aufgrund Unaufmerksamkeit, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Radfahrer kollidiert sein, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.“