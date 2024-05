Schwierigkeiten bei Vorbereitung Nach Sperrung der Fußgängerzone am Möbelkaufhaus - Hürdenlauf vor der vierten Musikmeile in Köthen

Nach einigem Hin und Her, nach Baustellen- und Standortproblemen, soll die Köthener Musikmeile jetzt doch wie geplant statt. Am 1. Juni gibt es fünf Bühnen in der Köthener Innenstadt. Was sich geändert hat, was neu ist.