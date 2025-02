Köthen/MZ. - Die zahlreichen FCM-Aufkleber im Köthener Stadtgebiet haben ein Nachspiel: Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld ermittelt „aufgrund mehrerer im Innenstadtbereich von Köthen an Gebäuden, Verkehrszeichen oder auch an Stromkästen angebrachter blau-weißer Aufkleber mit Fußballbezug“, wie sich die Beamten in einer Mitteilung von Dienstag ausdrücken.

Dabei geht es um den Vorwurf der Sachbeschädigung. Geschädigte können unter der Rufnummer 03496/42 60 oder auch persönlich mit dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Verbindung zu setzen. Auch die MZ hatte zuletzt über die vielen Aufkleber mit Bezug zum 1. FC Magdeburg berichtet.

„Das Anbringen von Aufklebern auf fremdem Eigentum, zum Beispiel etwa auf Verkehrszeichen, kann eine solche Sachbeschädigung darstellen, wenn der Aufkleber beim Abziehen Materialschäden verursacht oder nicht ohne größeren Aufwand entfernt werden kann“, heißt es in der Mitteilung. Der Gesetzgeber sieht hier eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.