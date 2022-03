Nach Panne im ersten Versuch: Akens Stadtrat legt neue Bewerbungsfrist für Bürgermeisteramt fest

In Aken soll ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Aken/MZ - Der Akener Stadtrat hat am Donnerstag die neue Bewerbungsfrist für das Amt des Bürgermeisters festgelegt. Fortan bis zum 23. Mai kann jeder seine Kandidatur in den Ring werfen, der die Voraussetzungen der Ausschreibung erfüllt.

„Das Wahlbüro wird an diesem Tag bis 18 Uhr persönlich für die Bewerber erreichbar sein“, heißt es in der Beschlussvorlage. Über die Zulassung der Bewerber wolle der Stadtwahlausschuss dann einen Tag später, am 24. Mai, entscheiden.

Die erste Stellenausschreibung für das Bürgermeisteramt war fehlerhaft

Eigentlich wäre das Rennen um den Posten des Bürgermeisters längst entschieden. Die Wahl war ursprünglich für den 13. März vorgesehen. Doch aufgrund eines Formfehlers in der Stellenausschreibung hatte die Kommunalaufsicht des Landes die Wahl untersagt.

Die Stellenausschreibung war fehlerhaft hinsichtlich der Festlegung des Höchstalters für Wahlbewerbungen. Die Stadt Aken hatte dieses mit 65 Jahren angegeben, laut Gesetz sind aber 67 Jahre festgelegt. Die Nachwahl soll nun am 19. Juni stattfinden.

Wird das Bewerberfeld nun noch einmal neu aufgerollt?

Eine eventuelle Stichwahl wurde auf dem 10. Juli festgelegt. Wird das Bewerberfeld nun noch einmal neu aufgerollt? Auf die erste Stellenausschreibung hatte sich nur ein Kandidat beworben: Der amtierende Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn.

Mehrere Fraktionen im Stadtrat hatten sich aus unterschiedlichen Gründen gegen eigene Kandidaten ausgesprochen. Ob sich durch eine veränderte Ausschreibung tatsächlich mehr Bewerber finden werden, ist offen.

Nach Bekanntgabe der Neuwahlen hatte aber bereits einer seine Kandidatur bekanntgegeben - der Akener Sven Kleuckling verkündete dies zumindest per Videobotschaft im Internet. Warum er nicht bereits im ersten Anlauf kandidierte, ist unklar. Beim Alter wurde er mit der Stellenausschreibung nicht ausgegrenzt.