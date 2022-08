Nach Hinweis auf eine Plantage im Wald - Drogendealer in Osternienburg überführt

Nach umfangreichen Ermittlungen über mehrere Wochen haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau Anfang August einen Drogendealer im Osternienburger Land ertappt. Der ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Osternienburg/MZ - Nach umfangreichen Ermittlungen über mehrere Wochen haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau Anfang August einen Drogendealer im Osternienburger Land ertappt und überführt. Eine erste MZ-Meldung vom Sonnabend wurde damit am Mittwoch offiziell bestätigt. Einwohner von Osternienburg hatten zuvor gefragt, warum es keine Meldung zu dem Fall gegeben hatte. Die Polizei hatte eine Pressemitteilung in Aussicht gestellt.

Schon Anfang Juli hatten aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert und von einer illegalen Cannabis-Plantage in einem bewaldeten Bereich in der Nähe der Ortslage Osternienburg berichtet. Die Beobachtungen wurden überprüft und bestätigten sich.

Wohnungsdurchsuchung fand am Donnerstag, 4. August, in Köthen statt

Die dann folgenden Ermittlungen der nächsten Wochen fanden ihren vorläufigen Abschluss am Donnerstag, 4. August. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Nach Beschluss des Amtsgerichts Dessau-Roßlau fand in Köthen noch eine Wohnungsdurchsuchung statt.

Mit Erfolg: Auf der Plantage hatten die Ermittler erntereife Cannabis-Pflanzen „in unterer zweistelliger Anzahl“ beschlagnahmt, bei denen nach Schätzungen der Polizei ein Ertrag im Kilogrammbereich zu erwarten war. Bei der Wohnungsdurchsuchung des im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wohnhaften Beschuldigten wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gefunden, dazu Beweismittel, die nach Angaben der Polizei auf ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schließen lassen.

Der Beschuldigte befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Eine Anklage wird seitens der Staatsanwaltschaft vorbereitet.