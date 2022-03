Nach Großbrand in der Vogelsiedlung Aken - Wurde heiße Asche falsch entsorgt?

Aken/MZ - Nach dem verheerenden Brand einer Garage am Wochenende in der Akener Vogelsiedlung ist nun die Brandursache bekannt gegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 83-jährige Bewohnerin offenbar Asche in einem Behälter in unmittelbarer Nähe der Garage entsorgt haben.

„Es wird vermutet, dass diese noch geglimmt haben muss und sich so ein Feuer entfacht hat“, erklärt Astrid Kuchta, Sprecherin des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld. Die Garage ist bei dem Brand völlig zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.