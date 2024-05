Großer Zuspruch Nach Flaute im Vorjahr: Zahl der Händler beim Gartenmarkt in Köthen hat sich fast verdreifacht

Wurden beim ersten Gartenmarkt nach der Corona-Pandemie nur 14 Händler in Köthen registriert, so erhöhte sich ihre Zahl in diesem Jahr auf 35. Unter anderem macht sich bezahlt, dass die Stadt mit Falk Otto einen Ansprechpartner für die Händler präsentiert.