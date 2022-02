Nach Feuerdrama bei Unfall in Osternienburg: Polizei hat Identität des Opfers abschließend geklärt

Köthen/MZ - Bei der am 11. Februar bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Pißdorf und Osternienburg getöteten Person handelt es sich um eine 43 Jahre alte Frau aus Köthen. Darüber informierte der Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Robin Schönherr, am Montag.

An besagtem Freitagabend war die Frau mit ihrem Pkw Daewoo kurz nach 20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße (K 2096) aus Pißdorf in Richtung Osternienburg unterwegs. Im Bereich des Ortseinganges von Osternienburg touchierte das Fahrzeug eine in der Straßenmitte befindliche Verkehrsinsel, geriet ins Schleudern und prallte in weiterer Folge gegen einen auf der linken Fahrbahnseite befindlichen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Die vor Ort befindlichen Ersthelfer sowie die eingesetzten 20 Kameraden der Feuerwehren konnten das Leben der Frau nicht mehr retten.

Die eindeutige Identifizierung durch die Polizei steht am Ende eines offiziellen DNA-Abgleichs. Schon direkt nach dem Unfall war vor Ort von Bekannten an die Verstorbene erinnert worden.