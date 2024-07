Konkurrenz in Anhalt-Bitterfeld Nach Eröffnung der Geburtshilfe am Goitzsche Klinikum: Was heißt das für die Helios-Klinik in Köthen?

In Köthen erblickten in diesem Jahr bislang knapp 200 Kinder das Licht der Welt. Ob sich an den Zahlen durch die Wiedereröffnung der Geburtshilfe am Goitzsche-Klinikum etwas ändert, ist offen.