Sieben Kinder in anderthalb Wochen - Wie der Neustart der Geburtsklinik in Bitterfeld gelingt

Bitterfeld/MZ. - Im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld herrscht Zufriedenheit. In den ersten anderthalb Wochen nach Wiedereröffnung des geburtshilflichen Bereichs in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wurden sieben Babys geboren – zu fünf Jungen und einem Mädchen gesellte sich am Dienstag die kleine Ronja hinzu. Das Mädchen kam am späten Abend zur Welt.

Bernhard Spring, Sprecher des landkreiseigenen Gesundheitszentrums, bestätigte auf Nachfrage, dass alle Geburten ohne Komplikationen verliefen. „Die Babys und Mütter sind wohlauf.“ Spring äußerte sich außerdem zuversichtlich über die weitere Entwicklung des vier Jahre abgemeldeten Geburtsbereichs. Dieser werde von den Müttern angenommen. Deren positive Erfahrungen würden sich in der Region herumsprechen.

Die Geburtshilfe im Goitzsche Klinikum ist zunächst Anlaufpunkt für werdende Mütter aus der Stadt Bitterfeld-Wolfen und dem gesamten Altkreis Bitterfeld. Sie sieht sich aber auch als Ansprechpartner für Frauen in der Goitzsche-Region, in Nordsachsen und der Dübener Heide.

Über die möglichen der Geburtshilfe informierte sich kürzlich Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bei der leitenden Hebamme Jutta Laufer-Wilhelmi. (Foto: Ulf Rostalsky)

Den erfolgreichen Neustart der Geburtshilfe bewertet Jutta Laufer-Wilhelmi, Leitende Hebamme: „Es macht uns sehr viel Freude, die Frauen während der Geburt zu begleiten und die Babys auf die Welt zu bringen“, sagt sie und geht wie Bernhard Spring davon aus, noch in dieser Woche bei den Geburtenzahlen seit Neubeginn zweistellig zu werden.

Auch Anja Kutscher, Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ist zufrieden. „Die Abläufe, die wir vor der Wiedereröffnung eingeübt haben, bewähren sich nun in der Praxis. Wir bieten den werdenden Müttern und ihren Babys eine reibungslose Zusammenarbeit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie der Klinik für Jugendmedizin. So sind die neuen Erdenbürger rundum optimal versorgt.“