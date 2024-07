Nach Drohanruf in Quellendorfer Tankstelle: Ermittlungen der Polizei Anhalt-Bitterfeld dauern an

Quellendorf/MZ/DHo. - Gut eine Woche nach der Drohung, eine Tankstelle in Quellendorf zu sprengen, gibt es bislang keine Hinweise aus der Bevölkerung. Das sagte eine Polizeisprecherin in dieser Woche.

Ein Unbekannter hatte am Morgen des 18. Juli bei der Tankstelle angerufen und gedroht, diese zu sprengen. Die Polizei sperrte das Gelände und suchte mit einem Spürhund noch Sprengmitteln, fand jedoch keine. Gegen acht Uhr morgens wurde die Sperrung aufgehoben.

„Die Ermittlungen werden durch den Revierkriminaldienst des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt und dauern gegenwärtig an“, so Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Mitte der Woche. Ähnliche Drohungen wie die in Quellendorf habe es im Bereich der Polizeiinspektion in letzter Zeit keine gegeben.