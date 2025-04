Drama am Geiseltalsee Mann stirbt bei Tauchunfall im Saalekreis: Was am Geiseltalsee wirklich passiert ist

Ein 58-jähriger Mann aus Bayern stirbt bei einem Tauchgang im Geiseltalsee im Saalekreis. Was an diesem Tag wirklich passiert ist, wer den verunglückten Sportler geborgen hat und was die Staatsanwaltschaft sagt.