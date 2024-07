Ein unbekannter Anruf hat am Donnerstagmorgen damit gedroht, eine Tankstelle in Quellendorf zu sprengen.

Großer Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen: Anrufer droht Tankstelle in Quellendorf zu sprengen

Ermittlungen dauern an

Sprengstoffspürhunde kamen in Quellendorf zum Einsatz

Quellendorf/MZ. - Ein unbekannter Anruf hat am Donnerstagmorgen damit gedroht, eine Tankstelle in Quellendorf zu sprengen. Das hat die Polizeiinspektion Dessau mitgeteilt. Die Beamten ermitteln „wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen von Straftaten“ in dem kleinen Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt.

Polizeikräfte hatten das Tankstellengelände in der Köthener Straße nach dem Anruf weiträumig abgesperrt. Es folgte der Einsatz der Diensthundführereinheit der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Ein Sprengstoffspürhund suchte dabei sowohl den Außen- als auch den Innenbereich der Tankstelle ab. Dabei wurden keinerlei Sprengmittel aufgefunden.

Kurz nach 8 Uhr wurden die Absperrmaßnahmen aufgehoben. Die Ermittlungen zum Urheber des Drohanrufes dauern an.